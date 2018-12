El Suprem denega un permís nadalenc a Turull, Rull, Sánchez, Forn i Forcadell quan ja han passat les festes

El tribunal argumenta que la llei no preveu aquest tipus de permisos i apunta que haurien d'haver presentat la petició amb més antelació

Actualitzada 28/12/2018 a les 13:44

El Tribunal Suprem ha denegat un permís nadalenc a Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Carme Forcadell, i ho ha fet quan ja han passat les festes. Els quatre primers havien demanat poder sortir de la presó entre el 24 i el 26 de desembre, mentre que l'expresidenta del Parlament havia afegit entre el 31 i l'1 de gener i entre el 5 i el 6 de gener. El seu objectiu era passar les festes amb les seves famílies. El tribunal argumenta que la llei no preveu aquest tipus de permisos. Pel que fa a les dates, apunta que haurien d'haver presentat la petició amb més antelació. La decisió del Suprem és del 27 de desembre.Les defenses basen la seva petició en l'article 41.1 de la Llei Orgànica General Penitenciària, que preveu permisos en cas de mort o malaltia greu dels pares, cònjuges, fills, germans o altres persones íntimament vinculades amb els interns, pel naixement d'un fill o per «importants i comprovats motius».El tribunal apunta que «no existeix una previsió legal referida a la concessió de permisos amb motiu de les festes nadalenques». Només es podria contemplar en la clàusula que parla «d'importants i comprovats motius», continua la interlocutòria, que remarca que les festes de Nadal «no són esdeveniments que sorgeixin de manera inesperada ni reuneixen la nota d'extraordinarietat, que és el fonament dels permisos citats».D'altra banda, sobre la data de la decisió, apunta que si la petició vol tenir una resposta ajustada al moment temporal de la mateixa «és convenient que presenti la seva petició amb l'antelació previsible i aproximada tenint en compte quins són els mínims tràmits processals necessaris». Les peticions es van registrar el 21 de desembre, i el Fiscal s'hi va posicionar ja el 26.La petició de Forcadell torna a incloure una sol·licitud de llibertat provisional. El Ministeri Fiscal té ara cinc dies per posicionar-se.