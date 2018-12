Hauran de declarar el 23 de gener

El jutjat d'instrucció número 13 ha citat com a investigats el director de TV3, Vicent Sanchis, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà. Hauran de declarar el proper 23 de gener. La citació, amb data del 20 de desembre, no especifica el motiu, però el jutjat 13 és el que s'ocupa a Catalunya de l'1-O. Entre altres qüestions, s'està investigant una possible malversació de fons o desobediència del tribunals pels anuncis que van emetre TV3 i Catalunya Ràdio sobre el referèndum. A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat per les dades del cens. També queda citat Llorenç Birba Font com a testimoni.