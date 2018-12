Els professors del menor van detectar que el nen tenia marques a la cara

Actualitzada 27/12/2018 a les 18:05

L'Audiència de Lleida ha condemnat a un home a no poder veure al seu fill durant un any, i a 56 dies de treballs comunitaris, per agredir brutalment al seu fill que s'havia orinat al llit, ha informat el diari Segre.Els fets, segons la sentència, van ocórrer el mes de novembre de 2016, quan el nen estava a casa del seu pare. El menor va explicar a la seva professora que les marques que tenia a la cara eren perquè havia caigut, però després li va explicar que el seu pare li havia pegat per orinar-se al llit.En comprovar les lesions, l'equip educatiu va dur l'alumne a urgències.