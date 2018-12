El govern espanyol preveu multar amb fins a 10.000 euros les empreses amb falsos autònoms

El Ministeri de Treball presenta un acord amb els autònoms per apujar cinc euros la quota a canvi de més protecció

El govern espanyol preveu multar amb una quantitat que pot anar dels 3.126 euros fins als 10.000 euros les empreses que tenen falsos autònoms. Amb aquesta mesura, prevista en un decret que passarà divendres pel Consell de Ministres, es pretén evitar un transvasament de treballadors del règim general al règim d'autònom. La ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha presentat aquest dimecres un acord amb els responsables de les organitzacions de treballadors autònoms per apujar cinc euros la quota a pagar a canvi de més protecció. Així, els autònoms podran cobrar l'atur fins a un màxim de dos anys en lloc dels 12 mesos actuals.Segons l'acord, els treballadores autònoms tindran una pujada de l'1,25% de la base mínima. El tipus que s'aplica sobre aquesta base passarà del 29,8 al 30%, el que suposa 5,3 euros més al mes. Tots hauran de cotitzar per contingències professionals, els accidents de treball i les malalties professionals, i per cessament d'activitat. Això els permetrà duplicar el temps que poden cobrar l'atur.L'esborrany de decret també vol incrementar les cotitzacions per als contractes de molt curta durada, com els que es fan de dilluns a divendres.