Demanen que la Manada torni a presó per risc de fuga i reiteració delictiva

L'Audiència de Navarra farà pública la seva decisió entre el final d'any i els primers dies de gener

Actualitzada 26/12/2018 a les 14:32

El risc de fuga i la reiteració delictiva han estat els arguments esgrimits per les acusacions per demanar la tornada a presó dels cinc membres de La Manada, segons han comentat després de la vistilla celebrada a l’Audiència de Navarra, que farà pública la seua decisió entre el final de l’any i els primers dies de gener.La vistilla d’avui, d’uns 40 minuts i que ha despertat una gran expectació mediàtica a la porta del Palau de Justícia de Pamplona, ha estat seguida per videoconferència a la segona planta de l’Audiència de Sevilla, pels membres de La Manada, condemnats a nou anys de presó per abusos sexuals en els Sanfermins de 2016.En ser avui dimecres, un dels tres dies de la setmana que José Ángel Prenda, Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero i Ángel Boza han de firmar als jutjats en compliment de les mesures cautelars de la seva llibertat provisional, tots ells excepte Boza han passat abans per l’Oficina de personació, ubicada a l’edifici judicial davant l’Audiència.A la seva arribada al Palau de Justícia, Carlos Bacaicoa, l’advocat de la víctima, ha mostrat la seva confiança que la Secció Segona decreti l’ingrés a presó dels condemnats.Bacaicoa ha entès que "no hi ha cap possibilitat" que hi hagi canvis en la sentència quan aquesta arribi al Suprem: "La modificació que esperem que passi serà qualificant els fets com a agressió (sexual) i fins i tot condemnant-los per delicte contra la intimitat".S’esperava que la vistilla d’avui es prolongués durant almenys dues hores, però la reunió ha estat ràpida, de tot just 40 minuts.Al terme de la vista, el segon advocat de la víctima, Miguel Ángel Morán, ha ressaltat que els arguments esgrimits per les acusacions han estat els de risc de fuga i reiteració delictiva dels condemnats.En aquest sentit, ha recordat que la sentència d’apel·lació del TSJN confirma "una condemna que ha de començar a complir-se ja" i, per tant, "no pot deixar-se aquesta execució de pena com a una cosa virtual, sinó que hauran de començar a complir-la aplicant la llei".Després de subratllar que la víctima està "tranquil·la", Morán ha considerat que "hi hauria d’haver un canvi" en la decisió del tribunal, que va deixar als condemnats a presó provisional al juny, i, en cas contrari, presentaran un recurs.Per la seva part, l’advocat de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha qualificat de "pelegrins" i "ridículs" els arguments exposats per les acusacions.La interlocutòria del mes de juny de posada en llibertat, ha sostingut, "deixava perfectament clar, i a més és la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que, mentre existeix la baralla del judici, és a dir, que mentre la sentència no sigui ferma, la presó provisional ha de convertir-se en excepcional".L’advocat ha comentat que algun argument de les acusacions "no deixa de ser pintoresc" i ha destacat que, des que els membres de La Manada van quedar en llibertat, "no s’ha modificat res" respecte a la seva situació processal.Les acusacions, ha agregat, han al·legat "motius francament pelegrins", propis de "funambulisme jurídic absolutament folklòric".En canvi, tant l’acusació exercida per l’Ajuntament de Pamplona com pel Govern de Navarra consideren que és procedent la presó provisional perquè existeix un risc de fuga.Per part del consistori, el lletrat Víctor Sarasa ha considerat que "el risc de fuga ha augmentat en els últims mesos". També l’advocat del Govern de Navarra, Ildefonso Sebastián, ha estat preguntat sobre aquest risc: "Suposo que sí", ha respost.Els advocats de la víctima creuen que la decisió de la Secció Segona podria conèixer-se en uns dies, abans de final d’any, mentre que el dels condemnats opina que la mateixa es farà pública possiblement en els primers dies de gener.