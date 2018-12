Només els nacionalistes bascos i catalans es mostren crítics amb el missatge nadalenc del rei

Quim Torra replica el monarca que a Catalunya no hi ha un problema de convivència, sinó un problema «de democràcia i justicia»

Actualitzada 25/12/2018 a les 17:48

La majoria dels partits ha aplaudit la crida a la convivència que en el seu discurs de Nadal va fer aquest dilluns el rei, encara que els nacionalistes catalans han insistit que aquest problema no existeix a Catalunya, mentre que Podem ha agraït el canvi de discurs però no el considera creïble.Felip VI va instar ahir a garantir una convivència basada en el respecte a la Constitució, que cuidi els «profunds vincles» entre espanyols, i a impedir que reneixin «el rancor i el ressentiment», actituds que formen part de la «pitjor història» d'Espanya.Sense esmentar expressament a Catalunya, el rei es va dirigir sobretot a les generacions més joves i es va centrar en la necessitat d'assegurar «una convivència en la qual la superació dels grans problemes i les injustícies mai pot néixer de la divisió, ni molt menys de l'enfrontament, sinó de l'acord i la unió davant els desafiaments i dificultats».Ahir va haver-hi ja reaccions al discurs, però la majoria dels partits ha volgut aquest dimarts opinar sobre les paraules del monarca, que no han caigut igual entre les forces polítiques, sobretot de les nacionalistes.Ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra, qui amb les seves manifestacions ha resumit les crítiques al discurs en advertir al rei que «a Catalunya no hi ha un problema de convivència», sinó «un problema de democràcia i de justícia».Mentrestant, des del partit en el Govern, el PSOE, la seva presidenta, Cristina Narbona, ha animat a la resta de les formacions polítiques al fet que siguin capaces de dur a terme el que va demanar el rei, «treballar per un major consens», des del diàleg i dins de la Constitució.També des de les files socialistes, en aquest cas des del PSC, el seu secretari d'organització, Salvador Illa, ha considerat «molt encertat i molt necessari» en aquest moment l'»apel·lació a la convivència, la concòrdia i el diàleg» que va fer el rei, i ha censurat als independentistes de no veure'l així perquè «estan en un altre món».El rei «mira al futur i no al passat» parlant d'ocupació per als joves i de reptes tecnològics i apel·lant a garantir la convivència dins de la Constitució, ha dit el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, qui ha resumit així el que més li ha agradat del missatge: «el gran objectiu de la societat espanyola que tots volem, que és viure en concòrdia».Per al portaveu de Ciutadans en el Congrés, Juan Carlos Girauta, el rei va estar ahir «a l'altura» i va pronunciar «un discurs carregat de contingut que convida a tots a la reflexió», perquè si va insistir en la convivència, va ser perquè «evidentment està en perill».A Podemos no li ha agradat del tot el missatge. El seu secretari d'Organització i Acció de Govern, Pablo Echenique, creu que el rei es va servir del seu «bon olfacte polític» i, «a diferència de l'error que va cometre l'any passat», es va dirigir als joves i a les dones i es va allunyar de les tesis dels partits de la dreta, però no va resultar «creïble».Torra ha insistit, després de la tradicional ofrena floral a la tomba de Francesc Macià en el Cementiri de Montjuïc, en el 85 aniversari de la mort del primer president de la Generalitat republicana, en què no hi ha un problema de convivència a Catalunya i ha ressaltat que la gran majoria dels catalans són «republicans» i «la institució monàrquica ja no la consideren pròpia».»El rei personifica la incapacitat crònica» de l'Estat per a «oferir una resposta política al conflicte a Catalunya», ha asseverat, també en aquest mateix acte, el president del Parlament, Roger Torrent.Un acte que també ha aprofitat el president del PDeCAT, David Bonvehí, per a opinar que el discurs de Felipe VI estava «buit de contingut», perquè l'Estat no està actuant «en conseqüència», i censurar que manqués de «respostes a les demandes de Catalunya».Felip VI s'ha alineat «amb la injustícia i la indignitat» i defensa «un patriotisme buit», ha manifestat el exconseller d'Afers exteriors i alcaldable d'ERC per a les municipals de Barcelona, Ernest Maragall.El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha acudit així mateix a l'acte i ha confessat sentir «vergonya aliena» pel discurs del rei, que en la seva opinió continua sent «incapaç de rectificar» la seva posició respecte a Catalunya i els seus «llaços» amb la política del «per ells» contra l'independentisme.Des del País Basc, el portaveu del PNB en el Congrés, Aitor Esteban, per part seva, ha volgut recordar al rei que «bona part» de la societat i dels partits «no s'identifiquen amb la Constitució», per la qual cosa ha demanat que es reconegui al poble basc «com la nació que és».La diputada d'Eh Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha estat taxativa: «Sense dret a decidir no hi ha democràcia».