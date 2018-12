Felip V evita referir-se a Catalunya però fa una crida a «assegurar la convivència»

El rei remarca les «dificultats» dels joves, reclama feina i salaris «dignes» i igualtat «real» entre dones i homes

Actualitzada 25/12/2018 a les 08:49

Els joves i les dones, protagonistes

El rei Felip VI ha fet una crida a «assegurar la convivència» en el tradicional discurs de Nadal i a superar els problemes des de la «unió i l'acord». De fet, convivència és la paraula més repetida del discurs. L'ha pronunciat en set ocasions en poc més de 10 minuts, tot i que sense referir-se directament a Catalunya. El monarca també ha remarcat que la convivència «exigeix respecte a la Constitució» i ha demanat tenir present l'esperit de la transició, deixant de banda la «rancúnia i el ressentiment». «Són actituds que formen part de la nostra pitjor història i no hem permetre que reneixin», ha dit. També ha dedicat bona part del discurs als joves, de qui reconeix que cal donar-los «feina i salaris dignes». A més, ha demanat «igualtat real» entre homes i dones i acabar amb la violència masclista.El rei Felip VI s'ha adreçat a la societat espanyola en el tradicional missatge de Nadal televisat des del saló d'audiències del Palau de la Zarzuela. La crida a mantenir la convivència i garantir-la a les generacions futures ha centrat bona part del discurs.En els 40 anys de la Constitució, Felip VI no ha deixat passar l'ocasió per reivindicar l'esperit de la transició i els seus «ideals»: «Reconciliació i concòrdia, diàleg i enteniment, la integració i la solidaritat», ha dit. També ha remarcat la voluntat de partits i agents socials d'arribar a acords «tot i estar molt distanciats en sentiments i idees». I ha afegit que cal que tothom treballi perquè aquests principis «no es perdin ni s'oblidin».Sense referir-se directament ni un sol cop a Catalunya, el cap de l'Estat sí ha fet una crida a «assegurar la convivència» i a superar els problemes amb «unió i acord». «La convivència és el major patrimoni que tenim els espanyols» ha reblat, afegint que cal «defensar-la, protegir-la i cuidar-la».»És imprescindible que assegurem en tot moment la convivència», ha dit Felip VI, que considera que aquesta es basa en el respecte a les persones, les idees i els drets dels altres i que passa per «complir la Constitució». En paraules del rei, la carta magna suposa els «ciments sòlids» que tota societat necessita per construir un projecte. També ha definit la carta magna com una “realitat viva”, no “inerta”, que “empara, protegeix i tutela” els drets i llibertats.»Cal que cuidem i reforcem els profunds vincles que ens uneixen i que sempre ens han d'unir a tots els espanyols», ha manifestat. De fet, Felip VI ha advocat per la «unió i l'acord» de la societat espanyola per superar «problemes i injustícies”.»Hem de ser conscients de la nova realitat que ens imposa el segle XXI i ser capaços d'arribar a consensos cívics i socials que assegurin el gran projecte de modernització d'Espanya», ha afegit.El rei també ha dedicat bona part del discurs a les generacions joves i ha demanat als més grans que els facin «partícips» de l'esperit de la transició perquè coneguin «per què i com ha prosperat la societat espanyola». Tanmateix, Felip VI considera que això és «insuficient» i que la societat té un «deute» amb els joves. «Som responsables del seu futur i les circumstàncies d'avui no són, ni molt menys, les més fàcils», ha subratllat.El monarca ha lloat les generacions joves dient que creuen en la pau, estan preocupats pel canvi climàtic i són solidaris, entre d'altres. «Voleu viure i conviure però teniu problemes seriosos», ha dit durant el discurs. Per això, creu que cal garantir l'emancipació i una feina i salaris «dignes».El rei ha destacat que cal fer l'esforç per les generacions joves per incorporar-los en la construcció d'una «Espanya més cohesionada socialment i més compromesa amb la igualtat real entre homes i dones».Felip VI també s'ha referit a la violència contra les dones i ha dit que és un dels principals problemes del país, juntament amb la corrupció, el terrorisme, la convivència, l'atur o la cohesió social. «La violència contra les dones mereix sempre la nostra repulsa i condemna més enèrgica i la tossuderia de tota l'afany de la societat per eradicar-la», ha demanat.Felip VI ha conclòs el missatge felicitant el nadal en les quatre llengües cooficials de l'Estat.