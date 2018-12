Reforcen la vigilància en zones concorregudes de Barcelona per una possible amenaça terrorista

La Guàrdia Urbana controla les furgonetes i camions que entren a la Rambla

Actualitzada 24/12/2018 a les 13:17

Els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància en zones concorregudes de Barcelona per l'avís d'una possible amenaça terrorista en els propers dies, després que els Estats Units emetés una alerta aquest diumenge demanant als seus ciutadans que incrementin les precaucions en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos de la capital catalana, i sobretot a la Rambla. Els Mossos han apostat aquest dilluns al matí agents, alguns amb armes llargues, al capdamunt de la Rambla, on també han situat tres furgonetes just a l'entrada. També, agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona aturen aquest matí furgonetes i camions que es dirigeixen a la Rambla per comprovar-ne la documentació i, en alguns casos, també en revisen les mercaderies.Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ACN que han reforçat el patrullatge preventiu a les zones amb més afluència de Barcelona per l'avís d'una possible amenaça terrorista i també per trobar-nos en les festes nadalenques, quan ja se sol reforçar la vigilància policial.Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Barcelona han indicat a l'ACN que la Guàrdia Urbana s'ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra per donar resposta a les peticions que els facin i col·laborar en aquells punts on sigui necessari.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dilluns a Rac1 que l'amenaça jihadista feta pública aquest diumenge contra la ciutat de Barcelona és «una més» de les que té la policia catalana i que donen importància a totes les que els arriben. Amb tot, ha admès que aquesta és una mica «diferent» perquè els Estats Units li va donar publicitat a través de Twitter. El conseller ha dit que treballen sempre per evitar que l'amenaça es faci efectiva i que s'intensificarà el patrullatge preventiu antiterrorista.