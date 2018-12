«El més important durant els àpats de Nadal és aplicar la paraula 'control'»

A punt d’encetar les festes de Nadal, Guillermo Mena dona les pautes que considera indispensables per afrontar els dinars familiars

—Sí, és una realitat. Les consultes als hospitals i clíniques privades per perdre pes estan plenes. Normalment, totes aquelles persones que estan seguint programes per aprimar-se, sigui amb el mètode que sigui, senten un gran respecte a aquesta època.—Sí, sobretot amb aquelles persones que han començat els mesos de novembre i desembre. D’altra banda, això és molt normal, perquè la gran majoria de persones que visiten un professional sanitari com ara metges o dietistes nutricionistes per perdre pes tenen com a finalitat perdre greix. Però la raó d’una pèrdua de pes és molt variant, pot ser per insatisfacció personal, pel desig d’aprendre a menjar correctament o, fins i tot, per sentir-se millor, més àgil. Així que, en pic coneixen el mètode que els proposo, aquest respecte al Nadal desapareix.—És un mètode invasiu en l’estil de vida. Durant un període de temps, el meu equip i jo formem part del dia a dia de la persona, restablint els hàbits que faran que els seus objectius es compleixin, per molt que costi i de forma totalment individualitzada. M’encanta descriure-ho com «una medicina sense fàrmac afegit».—Es poden guanyar fàcilment de 2 a 4 quilos. Aquest augment, per a un esportista per exemple, pot ser un gran llast, mentre que, per a una persona que vol perdre pes, pot ser una gran desmotivació. Una bona manera de veure com pot afectar la nostra condició física aquest augment de pes és sortir a fer un entrenament o, simplement, a fer una volta, amb dues ampolles d’1,5 litres.—El primer i més important és tenir sempre present la paraula control. En segon lloc, pensar si aquell plat o aliment ens ve de gust o simplement és gola. En paral·lel, recomano menjar allò que realment ens aporti satisfacció i plaer, sense sentiments de culpa. També és important evitar l’alcohol i seguir el mateix fraccionament de la dieta que es faci de manera habitual. És a dir, repartir les calories durant el dia per no fer gran desajustos. Planificar un esmorzar, un snack de mig matí i un berenar. Una altra cosa important: no s’han d’aplicar mesures compensatòries, com per exemple no sopar o menjar només una peça de fruita per «compensar» el dinar. I, finalment, controlar el consum de dolços. Escollir el que més agradi i controlar la quantitat que mengem.—No. Ni depuratiu, ni detox, ni res. No hi ha dietes de caldos, brous, infusions ni batuts de fruites. El cos es depura sol fent ús dels diferents òrgans i mecanismes. El meu consell és que aprofitin els diners per fer-se un bon massatge i comencin l’any relaxats, amb força i motivació.—D’una banda, tenim el Decàleg d’Alimentació, Estil de Vida Saludable Mediterrani del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. D’altra banda, hi ha un vídeo elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, Petits canvis per menjar millor. Tot i que aquest material està adreçada a professionals sanitaris, és entenedor per a tothom.—En primer lloc, recordar i aplicar la paraula control. Ser molt conscients del que mengem, i fer-ho sense remordiments. També és important mantenir-se molt actius, ja que durant les festes tendim al sedentarisme i deixem de fer l’exercici que practiquem de manera habitual. Es poden planificar sortides a la muntanya, amb bicicleta, fer peses… Tots aquests passos, ni que semblin petits, ens poden portar a l’èxit.