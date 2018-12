La xifra de morts pel tsunami d'Indonèsia ascendeix a 373

Les autoritats continuen buscant supervivents en una catàstrofe que ha deixat un mínim de 1.459 ferits i 128 desapareguts

Actualitzada 24/12/2018 a les 15:03

La xifra de morts pel tsunami d'Indonèsia d'aquest dissabte ha ascendit a, com a mínim, 373, segons han explicat aquest dilluns les autoritats del país del sud-est asiàtic i recullen les agències internacionals de notícies Reuters i Agence France-Presse. L'agència indonèsia de gestió de desastres també ha actualitzat el número de ferits, 1.459, i el de desapareguts, 128. Les autoritats encara busquen supervivents, i mantenen l'alerta per despreniments de cendra del volcà Anak Krakatoa, que va causar el tsunami. Unes 12.000 persones han hagut de ser evacuades pel perill de marea alta que el país ha calcula que durarà fins aquest dimecres. La catàstrofe natural també ha deixat de moment més de 700 edificis destruïts.Segons les autoritats locals, l'erupció del volcà Anak Krakatoa hauria comportat un despreniment de roca i cendra que, en arribar al mar, hauria generat unes onades de fins a tres metres quan van arribar a la costa. Això, juntament amb un augment sobtat de la marea per la lluna nova, explicaria el tsunami. El desastre natural ha afectat les costes de l'estret de Sonda, que separa les illes de Java i Sumatra, a Indonèsia. Diverses platges turístiques, a banda de zones residencials a localitats com Pandeglang, a Java, han patit els estralls de la catàstrofe.