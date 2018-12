Més de 160 morts per un tsunami a l'estret indonesi de Sonda

L’absència del terratrèmol no va activar les alarmes per tsunami

Actualitzada 23/12/2018 a les 11:42

Almenys 168 persones han perdut la vida per un tsunami que va colpejar anit sense activar les alarmes el litoral de l’estret de Sonda, entre les illes indonèsies de Java i Sumatra, un balanç de morts que podria augmentar, segons les autoritats. A més, 30 persones segueixen desaparegudes i 745 han resultat ferides, al temps que han registrat danys greus a cases, hotels, embarcacions i infraestructures, conforme el recompte provisional de l’Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB).El nombre de víctimes «podria augmentar» a mesura que s’accedeixi a llocs on no han arribat fins al moment els serveis d’emergències, va apuntar Sutopo Purwo Nugroho, portaveu del BNPB. L’erupció del volcà Anak Krakatau, ubicat entre Java i Sumatra, a les nou del vespre hora local del dissabte va provocar un corriment de terra submarí que, juntament amb la maror per la lluna plena, va crear un tsunami que va sorprendre uns 25 minuts després a centenars de persones a les platges de la regió. L’absència d’un fort terratrèmol, fenomen que serveix per activar el sistema d’alarmes davant un possible tsunami, va deixar silenciades les sirenes mentre que s’aproximaven les onades gegants, expliquen els experts de l’Agència Meteorològica, Climatològica i Geofísica d’Indonèsia (BMKG).El seu director, Rahmat Riyono, va assenyalar en roda de premsa que seguint les informacions recollides pels mitjans s’estima que les onades haurien agafat una alçada de fins a dos metres i s’haurien endinsat uns 19 metres des de la costa. «En el cas de terratrèmols, la possibilitat d’un segon tsunami és molt petita. Però com aquest ha estat causat per una erupció, l’escenari és diferent», va dir als mitjans Riyono, en assenyalar que l’organisme observa l’activitat de l’Anak Krakatau. Aquest volcà, de 305 metres d’alçada i «fill» del llegendari Krakatoa, va expulsar magma, roques i una columna de fum a més d’un quilòmetre des de la seva cima.El grup indonesi de música ‘Seventeen’ es trobava el dissabte actuant en un escenari de la platja de Tanjung Lesung quan la pujada de les aigües va arrossegar l’estructura contra el públic. Riefian ‘Ifan’ Fajarsyah, vocalista de la formació, va confirmar als seus seguidors la mort del baixista i el mànager de la banda i va dir que la seva novia i tres integrants es troben desapareguts. «Quan va ocórrer l’incident molts turistes es trobaven a les platges del llarg de Pandeglang», al nord-oest de l’illa de Java, a uns 100 quilòmetres a l’oest de Yakarta i un lloc de vacances per als residents de la capital, va indicar Sutopo.A la localitat d’Anyer, annexa a Pandenglant, els habitatges i edificis a primera línia de platja apareixen ara com una pasterada d’escombraries amuntonades al llarg del malecón, mentre que centenars de persones intenten recuperar alguns dels seus objectes. La potència devastadora de les aigües també va arrossegar cap a les platges desenes de vehicles, arbres i altres grans rebles. Els equips d’emergència amb ajuda de maquinària pesada intenten trobar a possibles sobrevivents entre les escombraries, i recomanen a la població local evitar apropar-se a les costes. «Molta gent continua als refugis, mentre que altres han tornat a les seves cases o romanen amb els familiars. Els voluntaris de Creu Roja col·laboren amb assistència mèdica i ajuden en la cerca de cadàvers i desapareguts», va apuntar al eu missatge a EFE, Aulia Arriani, portaveu de Creu Roja a Indonèsia.Les autoritats han habilitat diversos centres d’assistència per a les víctimes i desplaçats, així com provisions de menjar, aigua, medicines, mantes i altres articles d’emergència. Indonèsia s’assenta sobre l’«Anell de Foc del Pacífic», una zona de gran activitat sísmica i volcànica que es sacsejada cada any per uns 7.000 terratrèmols, la majoria moderats.El tsunami a Sonda té lloc dies previs al 14è aniversari del tsunami de l’Oceà Índic que va colpejar el nord de Sumatra, i altres 14 països, el 26 de desembre de 2004 deixant 226.500 morts i desapareguts, la major part a Indonèsia.