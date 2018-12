Els Mossos investiguen una possible agressió sexual i detenen un menor

Actualitzada 23/12/2018 a les 10:48

La nena de 13 anys ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron ha declarat als Mossos d'Esquadra que no ha patit cap tipus d'agressió. La policia investiga una possible agressió sexual i ha detingut un menor per aquest motiu.Els fets haurien passat divendres a la tarda als lavabos d'El Corte Inglés de Can Dragó, al districte barceloní de Nou Barris. Van ser treballadors del centre comercial els que van alertar el telèfon d'emergències 112. Fonts del centre mèdic van explicar que la noia havia arribat a l'hospital inconscient, en estat greu, tot i que ara evoluciona favorablement.