Els EUA alerten els seus ciutadans que «incrementin les precaucions» a les Rambles aquest Nadal per possibles atemptats

Actualitzada 23/12/2018 a les 20:59

Els Estats Units ha emès una alerta on demana als seus ciutadans que «incrementin les precaucions» en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos, especialment a les Rambles de Barcelona, entre plaça Catalunya i el Portal de la Pau, per possibles atemptats durant les vacances de Nadal i Cap d’Any . El consolat general nord-americà a Barcelona ha recordat que Espanya té un nivell 2 sobre 4 d’alerta a l’hora de viatjar a països estrangers. Per aquesta raó ha demanat «precaució», ja que poden atemptar contra llocs turístics, infraestructures de transport i altres àrees públiques. Fonts dels Mossos han explicat a l’ACN que l’alerta antiterrorista no ha canviat i que es manté en 4 sobre 5.L'última alerta similar que va emetre el consolat dels EUA en relació a Barcelona va ser el 7 de novembre, quan es va detectar una sivella de cinturó amb forma de granada de mà al control d’escàner d’equipatges de l’estació de Sants.