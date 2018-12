Maten un home a trets i l'abandonen a les portes de l'hospital

Presentava diverses ferides d'arma de foc localitzades a l'esquena

Actualitzada 21/12/2018 a les 16:54

Un home d'uns 34 anys ha mort a les portes d'un hospital al districte de Villa de Vallecas a Madrid, per diversos trets que hauria rebut per l'esquena, han informat a Efe fonts policials i d'Emergencias Madrid.El succés ha ocorregut passades les cinc de la matinada, quan els serveis d'emergència han estat alertats de la presència d'un home en parada cardiorespiratòria al carrer Puerto de Lumbreras, a les portes de l'hospital Virgen de la Torre. Segons la Policia, el mort tenia antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni.Quan van arribar els sanitaris de Samur-Protección Civil, el personal de l'hospital estava atenent l'home amb diverses ferides d'arma de foc localitzades a l'esquena i s'havien iniciat les maniobres de reanimació. Els equips d'emergència han continuat amb les maniobres durant 30 minuts, sense èxit, i finalment han confirmat la seva defunció.Al centre sanitari s'han desplaçat agents de la Policia Municipal i de la Policia Nacional, cos que s'ha fet càrrec de la investigació.