Detingut un menor per difondre vídeos sexuals d'una noia

L'arrestat va conèixer a la noia a través d'Instagram

Actualitzada 21/12/2018 a les 18:41

La Policia Nacional ha detingut a Salamanca a un menor d'edat acusat d'un delicte contra la intimitat i revelació de secrets, per difondre a través de WhatsApp un vídeo sexual que li havia enviat una noia.El passat 11 de desembre la noia va denunciar a comissaria que un vídeo seu de caràcter sexual havia estat difós en un grup de WhatsApp. Va explicar als agents que les imatges les havia enviat a un noi que havia conegut per Instagram, qui li havia assegurat després que ho havia esborrat.Després d'investigar el cas els agents van localitzar al menor que havia difós el vídeo, i va ser detingut dijous passat a les dependències policials, on va ser citat. El menor ha estat posat en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.