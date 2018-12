Detingut a Mataró un presumpte terrorista que hauria combatut a Síria a les files d'Estat Islàmic

La Policia Nacional el considera una «amenaça real capaç de portar a terme una acció terrorista»

Actualitzada 22/12/2018 a les 17:46

La Policia Nacional va detenir divendres a Mataró un presumpte terrorista que hauria combatut a Síria a les files d'Estat Islàmic. El detingut és M.E.M., de 33 anys i de nacionalitat marroquí. Segons les investigacions, va abandonar el Marroc al maig del 2014 per integrar-se a DAESH. Hauria realitzat pràctiques militars amb l'objectiu de planificar una base de míssils de llarg abast a Síria. Es considera que el coneixement adquirit en els camps d'entrenament en l'ús d'armes i el seu radicalisme extrem el converteixen en una «amenaça real capaç de portar a terme una acció terrorista». La seva instrucció li ha permès viatjar de manera il·legal per tota Europa, arribant finalment a Catalunya.Utilitzava pseudònims i no tenia documentació que el pogués identificar, una característica pròpia dels anomenats 'lluitadors terroristes estrangers'. Normalment la destrueixen quan arriben a la zona de conflicte per evitar ser reconeguts com a membres de DAESH si són capturats. El detingut va passar per Turquia, Alemanya i Ucraïna, entre altres països.Segons les investigacions, el detingut hauria accedit de forma il·legal a Espanya al juny del 2018 i vivia a la demarcació de Barcelona, en habitatges ocupats per no deixar cap tipus de registre. Els agents van comprovar que adoptava mesures de seguretat pròpies del seu ensinistrament, com desfer el camí fet o vigilar el seu entorn a través dels aparadors d'establiments comercials o portals d'habitatges.L'operació, realitzada després de rebre una Ordre Internacional de Detenció emesa pel Marroc, ha estat dirigida pels jutjats centrals d'instrucció i coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.