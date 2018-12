Bategen un amfibi cec amb el nom de Donald Trump

Ha estat denominda científicament com ‘Dermophis donaldtrumpi’

Els científics que han descobert un nou amfibi a Panamà han decidit batejar-lo amb el nom de Dermophis donaldtrumpi, en honor al president dels Estats Units Donald Trump. Es tracta d'un petit homenatge a Trump per les seves polítiques mediambientals vers el canvi climàtic.L'amfibi fa deu centímetres de llarg i s'assembla a un cuc. Té uns ulls rudimentaris amb els quals només és capaç de detectar llum o foscor.Un dels responsables de batejar aquest animal ha declarat que el nom és perfecte, ja que és cec i es caracteritza per amagar el cap sota terra, igual que Donald Trump, qui s'amaga sota terra per «per evitar el consens científic sobre el canvi climàtic». Aquesta polèmica és deguda al fet que l'administració Trump es va mostrar escèptic vers un informe científic presentat el mes de novembre, que assegurava que els ciutadans nord-americans ja estan patint les conseqüències del canvi climàtic.