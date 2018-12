Un mort i un ferit en un tiroteig en el centre de Viena

La policia està buscant l'autor dels trets

Actualitzada 21/12/2018 a les 15:29

Una persona ha mort i una altra ha resultat greument ferida avui en un tiroteig al centre de Viena, segons han informat les autoritats locals, que de moment no ho consideren un acte terrorista.Segons el compte de Twitter de la Policia austríaca, l'incident ha ocorregut entorn de les 13.30 hora local a uns 100 metres de la cèntrica plaça de San Esteban, mentre que el suposat autor segueix fugat.El diari sensacionalista Kronenzeitung assegura en la seva edició electrònica que el tiroteig ha succeït a l'interior del restaurant de menjar austríac 'Figlmüller', molt popular entre els turistes.Un portaveu de la Policia ha dit al mateix diari -molt ben connectat amb les forces de seguretat austríaques- que de moment les autoritats no creuen que es tracti d'un acte terrorista.Segons testimonis dels fets, citats per la premsa electrònica austríaca, desenes de persones han sortit corrent en pànic quan han sentit els trets.La zona entorn del restaurant ha estat acordonada per la policia, al mateix temps que la cerca del sospitós ha estat ampliada a la resta de la ciutat, sense que corri perill la població local, ha assegurat la Policia en Twitter.Helicòpters policials estan sobrevolant la zona del tiroteig i nombrosos cotxes de la policia s'han desplaçat a gran velocitat al centre històric de la ciutat.