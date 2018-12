Troben el cadàver d'un pres que no havia tornat a la presó després d'un permís

Complia condemna per haver matat a la seva dona i als seus dos fills

Actualitzada 20/12/2018 a les 17:41

El pres gallec Fernando Iglesias Espiño, que el passat 13 d'agost hauria d'haver tornat al penal Pereiro de Aguiar d'Ourense, en el qual complia condemna per haver matat a la seva dona i als seus dos fills a Jinámar, Gran Canària, ha estat trobat mort aquest dijous en una granja de Piñor de Cea.La Guàrdia Civil ha informat de la localització del cos en una finca, i de dues detencions produïdes en el marc d'una investigació sobre la qual està decretat el secret de les actuacions. L'intern romania des de l'estiu en parador desconegut després de no tornar a la presó durant un permís penitenciari.Des d'un inici els investigadors van mantenir totes les hipòtesis obertes, en no descartar que li hagués pogut passar alguna cosa o que simplement decidís no tornar, tot i haver complert més de tres quartes parts de la condemna. Fernando Iglesias Espiño, originari de Pontevedra, va ser condemnat a 54 anys de presó per un triple parricidi.No obstant això, aquest home, que va ingressar a presó l'any 1996, havia complert 22 dels 25 anys que com a màxim podia passar entre reixes, segons el codi vigent, quan va ser condemnat per assassinar a la seva dona i als seus dos fills. En l'actualitat, es trobava gaudint del tercer grau i complia la seva pena al mòdul del centre penitenciari en el qual es troben els reus en règim de semillibertat. Sortia de la presó cada dos caps de setmana.