El gos pateix greus lesions i problemes de salut per culpa d'aquests fets

Actualitzada 20/12/2018 a les 18:07

Yvonne West va adoptar l'any 2018 a Pincho, després de llegir la traumàtica història del gos que havia estat violat d'ençà que era cadell.Tot va començar quan West va veure un vídeo publicat per l'organització RGSA Rescue Group for Spanish Animals, en el qual mostraven la història de Pincho, un gos que havia estat agredit sexualment, durant 5 anys, pel germà del seu propietari. A les imatges es podia veure a Pincho sagnant mentre intentava caminar.Segons explica West al mitjà The Sun, va decidir donar-li una nova oportunitat a l'animal, i ha iniciat una campanya per recollir fons per pagar el tractament mèdic de Pincho.