El govern espanyol aprova apujar un 2,25% el sou dels funcionaris

Batet ho justifica per evitar un possible «període d'incertesa» fins a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat

Actualitzada 21/12/2018 a les 16:01

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres l'increment del salari dels empleat públics un 2,25% de cara a l'any vinent, tal com ha informat la ministra de Política Territorial i Obra Pública, Meritxell Batet, durant la roda de premsa posterior celebrada a la Llotja de Mar de Barcelona. Segons ha assenyalat, la decisió de l'executiu estatal evita que es pugui produir un «període d'incertesa» fins a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat. La pujada es farà efectiva a partir del proper 1 de gener, com volien els sindicats, i podria veure's incrementada en un 0,25% més dependent de l'evolució del PIB, i d'un altre 0,25%, encara pendent de tancar, que provindria de fons afegits i que no es destinarien per igual entre tot el funcionariat.