Detingut per apunyalar una dona durant un permís penitenciari

Havia estat condemnat per assassinar una veïna l'any 2007

Actualitzada 20/12/2018 a les 18:33

Un home de 44 anys que havia estat condemnat l'any 2007 a 20 anys de presó per assassinar una veïna amb la qual havia mantingut una relació, ha estat detingut a Madrid per intentar matar una altra dona.Els fets van ocórrer el passat 13 de desembre quan David A. estava fora de la presó durant un permís penitenciari. Va quedar amb una noia de 26 anys en un domicili del carrer Ramón Gómez de la Serna de Fuencarral, on va cometre el crim l'any 2007. Allà la va apunyalar sis vegades a la cara, al tòrax, coll i a l'esquena. La víctima va aconseguir demanar ajuda i va ser ingressada a l'hospital.Agents de la Policia Nacional han detingut David A. aquest passat dilluns a l'Hospital 12 de Octubre on estava ingressat per una intoxicació per substàncies estupefaents.Algunes fonts han indicat que David A. estava intern al centre penitenciari psiquiàtric d'Alacant.