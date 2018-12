Comença el Consell de Ministres a la Llotja de Mar de Barcelona

Pedro Sánchez arriba a peu a la reunió després d'esmorzar durant hora i mitja amb l'alcaldessa Ada Colau

Actualitzada 21/12/2018 a les 11:08

La Moncloa resta importància a les protestes

El president espanyol, Pedro Sánchez, i tots els seus ministres ja estan reunits a la Llotja de Mar de Barcelona per celebrar el Consell de Ministres, aquest divendres al matí. Sánchez ha arribat a l'edifici poc després de les 10:00 i s'ha fet la tradicional fotografia de família a les escales de la Llotja. El cap de l'executiu espanyol ha arribat a peu des de l'hotel on ha esmorzat durant hora i mitja amb l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau. Un fort i ampli perímetre de seguretat protegeix tot l'entorn de la Llotja de Mar i impedeix que els manifestants s'hi puguin acostar. En la reunió d'aquest divendres el govern espanyol aprovarà el decret per apujar el salari mínim interprofessional a 900 euros i també mesures per a Catalunya. Entre d'altres, un paquet de 112 MEUR d'inversions en carreteres i el canvi de nom de l'Aeroport del Prat, que passarà a dir-se Josep Tarradellas.Fonts de la Moncloa han explicat a la premsa, durant la celebració del Consell de Ministres, que Sánchez i els ministres han arribat caminant com un gest de proximitat a la gent. Des del govern espanyol han transmès un missatge de satisfacció i de normalitat. Pel que fa al canvi de nom de l'Aeroport del Prat, l'executiu espanyol ha explicat que la decisió ja s'ha comunicat a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat, i que és una notícia plena de contingut positiu que enllaça amb la voluntat de diàleg, a iniciativa de la Moncloa.Finalment, les mateixes fonts han assegurat que el govern espanyol ha vingut a Catalunya a parlar amb els catalans, perquè també és l'executiu de la ciutadania catalana i les decisions les pren per a aquest territori i per a tot l'Estat. Així mateix, la Moncloa insisteix que la reunió principal d'aquest dijous va ser la que van mantenir els dos presidents, Quim Torra i Pedro Sánchez. Al seu torn, des de Sant Jaume reiteren que la trobada important va ser la que haurien mantingut els dos presidents amb els representants dels dos governs.La Moncloa ha restat importància a l'abast de les protestes dels col·lectius independentistes que han provocat talls de carreteres i que han donat peu a enfrontaments entre policia i manifestants al centre de Barcelona. Fonts de l’executiu espanyol han apuntat que foment part de la «normalitat» democràtica. «Sempre que hi ha un govern hi ha gent que protesta», han apuntat aquestes fonts, que han recordat que també hi havia concentrats al Consell de Ministres de Sevilla i al desplaçament de l’executiu a Valladolid. L’expressió del malestar per la gestió política, apunten, és «símbol de democràcia», i «és habitual» que es produeixin talls de carreteres per tot tipus de reivindicacions. «No ens trobem fora del que és comú», afegeixen, alhora que destaquen la «normalitat absoluta» amb què discorre el Consell de Ministres.