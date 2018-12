Les inundacions van deixar tretze mort a l'illa balear

Actualitzada 20/12/2018 a les 19:20

El tenista Rafa Nadal ha fet una donació d'un milió d'euros per ajudar a les famílies afectades per les inundacions del passat mes d'octubre a Sant Llorenç, Mallorca, segons ha informat el mitjà Diario de Mallorca.El tenista no s'ha pronunciat al respecte, les imatges del tenista ajudant en les tasques de neteja de les cases del poble van recórrer tots els mitjans de comunicació. La implicació de Rafa Nadal, però, no acaba aquí, fa uns dies va anunciar que la recaptació del torneig de golf que organitza amb José María Olázabal, també aniria destinada als afectats per les inundacions.