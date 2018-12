El Govern convoca 15.000 noves places funcionarials

10.010 places per a mestres i 5.008 per funcionaris de la Generalitat

Actualitzada 20/12/2018 a les 15:36

Procediment

El Govern ha obert «l’oferta pública d’ocupació pública més gran» de la Generalitat amb 15.000 noves places funcionarials. Així, aquest dijous s’han convocat 10.010 places per a mestres i professors i 5.008 places per a personal d’administració i tècnic funcionari i laboral. «Mai abans el Govern havia convocat una oferta tan àmplia», afirma l’executiu de Quim Torra, que atribueix el canvi a les restriccions imposades per l’Estat fins al 2017 en matèria de contractació en el sector públic.Amb aquestes convocatòries el Govern vol avançar en la reducció de la temporalitat a l’administració pública per sota del 8%. Actualment la taxa és d’un 36%. D’aquesta manera, aquestes places no comporten un increment de la plantilla, sinó que són places ja existents que han estat ocupades de forma temporal i sense interrupció almenys des del 2013, segons assegura el Govern.Els processos de selecció seran concursos oberts que es faran successivament a partir del 2019 i en el termini màxim de tres anys. Entre altres coses, es valorarà els serveis prestats en llocs d’igual o similar categoria.