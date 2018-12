El Govern aprova la convocatòria de 750 noves places de Mossos i 250 de Bombers

La Generalitat recupera places de jubilacions de tota l'administració i les acumula en els cossos d'emergències

Actualitzada 20/12/2018 a les 14:51

«Pal·liar el dèficit estructural»

El Consell Executiu ha aprovat la convocatòria de 750 noves places de Mossos i 250 de Bombers. La Generalitat ha anat recuperant places de jubilacions de tota l'administració i les ha acumulat en els cossos d'emergències. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut que la plantilla està «per sota» del que pertocaria, i a això li ha sumat també les jubilacions que hi haurà en els propers anys. La seva situació «no és la desitjada», ha dit. Pel que fa al conflicte laboral amb els Mossos, ha remarcat que 12 de les seves 15 demandes estan solucionades o en procés, però no es podrà donar resposta a la qüestió retributiva fins que es pronunciï la comissió de retribucions, una situació que els sindicats ja sabien quan van posar el tema sobre la taula del Consell de la Policia.Després de recordar que en el cas de Mossos i Bombers no es poden contractar interins, el conseller ha explicat que hi havia dues maneres per crear aquestes noves places. La primera passava per obtenir permís del govern espanyol i així es va traslladar durant la Junta de Seguretat del mes de setembre.Com que no hi ha hagut resposta i no hi ha garantia que sigui afirmativa, ha continuat Buch, el Govern ha optat pel que s'anomena la «taxa de reposició acumulable de sectors prioritaris». «Aprovem una fórmula que depèn de la Generalitat, amb els recursos que tenim, i no està sotmès a cap tipus de possibilitat que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat o de l'Estat. Ja són places efectives i el recorregut comença tot just ara», ha afegit.En preguntar-li si aquestes places aturaran les queixes dels dos col·lectius, Buch ha subratllat que ell mateix ha reconegut «per activa i per passiva» que la situació dels dos cossos «no és la desitjada», no només pel que fa a la plantilla, sinó també en els recursos materials. En aquest punt, ha afegit que en els pressupostos del 2019 el Govern preveu fer una aposta per recuperar aquesta «manca d'equipaments i d'infraestructures que requereixen per fer millor la seva feina, ajustats a la seva alta professionalitat».De tota manera, ha reivindicat que ja han solucionat o estan en procés de solucionar dotze de les quinze peticions dels sindicats policials. Les altres tres, ha dit, no depenen del Departament d'Interior o fins i tot del Govern. En tot cas, ha opinat que la notícia de les noves places és «un pas molt important».En demanar-li sobre la protesta de dimecres, que va obligar-lo a sortir escortat, Buch s'ha limitat a dir que els sindicats sabien «perfectament» que el Departament no podia donar resposta a la reivindicació retributiva, ja que està a l'espera que es pronunciï la Comissió de Retribucions.El Govern argumenta que amb l'aprovació d'aquest decret, el Departament d'Interior podrà començar a pal·liar el «dèficit estructural» en les plantilles dels dos cossos. La situació actual, diu, és fruit de les polítiques de contenció de la Generalitat en anys anteriors.En l'àmbit policial, l'objectiu ara és arribar al nombre d'efectius marcat en la Junta de Seguretat de Catalunya del 2006, que establia que calia que el cos tingués 18.267 agents. Fa set anys que no s’ha graduat cap nova promoció a l’Escola de Policia de Catalunya. Aquesta convocatòria també permetrà estabilitzar l’ocupació temporal de places de l’escala de suport del cos policial. Buch ha apuntat que ara hi ha uns 500 agents a l'Institut de Seguretat Pública. A això li ha sumat la nova convocatòria de 750 places aprovada aquest dimarts, però també una de nova de cara al 2020 de 750 més.Pel que fa als Bombers de la Generalitat, les places permetran cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos, recollides en el Pla estratègic 2017-2022 i agreujades per l’envelliment del cos. Durant vuit anys no es va realitzar cap convocatòria. L'any 2010 el cos tenia 2.610 agents, mentre que ara en té 2.356.