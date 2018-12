El jutge espera que entengui que el que va fer és una autèntica aberració contra la natura

Actualitzada 18/12/2018 a les 18:30

David Berry i els seus dos fills van matar, durant nou anys, a centenars de cérvols, els decapitava i els hi tallava les banyes per endur-se-les com a trofeus. Després deixava els cadàvers al mig del bosc i marxava.Segons ha explicat Randy Doman, el cap de la divisió del Departament de Conservació de Missouri, Estats Units, al mitjà Washington Post, Berry caçava per «l'emoció de la matança en si». Per aquest motiu un jutge l'ha condemnat a veure, almenys una vegada al mes i durant un any, la pel·lícula de Disney 'Bambi', mentre duri la condemna de presó imposada.Amb això el jutge espera que Berry entengui que el que va fer és una autèntica aberració contra la natura.