L'autòpsia revela que Laura Luelmo va ser agredida sexualment

Actualitzada 19/12/2018 a les 18:37

La jove professora Laura Luelmo va ser agredida sexualment, segons revela l'autòpsia, que situa la mort, per la qual va ser detingut Bernardo Montoya, dos o tres dies després de la desaparició.Fonts pròximes a la recerca han informat a Efe que aquesta és una de les conclusions dels forenses que han practicat l'autòpsia, de la qual també es dedueix que la víctima va morir a causa d'un fort cop en el front.Laura Luelmo, que va desaparèixer el passat dia 12 al Campillo (Huelva), va morir dos o tres dies després d'aquest cop, segons l'anàlisi dels forenses.El detingut, un home de 50 anys que havia sortit de presó a l'octubre, ha confessat aquest matí en la seva declaració a la Guàrdia Civil que va cometre el crim.Segons ha revelat Antena 3, Montoya va dir als investigadors que la jove li va preguntar per un supermercat, la va enganyar i la va manar a un carrer sense sortida, on la va agarrar, va copejar i va deixar inconscient.Posteriorment, segons el seu relat, va ficar a Laura en el maleter del cotxe i la va traslladar fins al lloc on va ser localitzada. Allí la va despullar i va intentar violar-la, però no ho va aconseguir, si bé l'autòpsia confirma que va haver-hi agressió sexual.Pel que sembla, Montoya també ha indicat als agents que estava viva quan la va abandonar.De totes maneres, els investigadors hauran de determinar si durant dos dies -del dia 12 al 14 o 15 en el qual s'ha fixat la seva mort- la jove va estar amb vida retinguda en algun lloc o si, per contra, va ser llançada ja morta a la zona on va ser trobada el dilluns.Un lloc a diversos quilòmetres de la casa del Campillo on la víctima residia des de principis de mes per a fer una substitució en l'institut de Nerva, un poble pròxim.Fuentes consultades asseguren a Efe que una de les peces claus per a esclarir el crim és també el mòbil de la jove que encara no s'ha trobat, així com l'anàlisi del telèfon del detingut a fi de concloure el posicionament de tots dos terminals tots aquests dies.