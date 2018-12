El govern espanyol diu que la reunió entre Sánchez i Torra serà aquest dijous a Barcelona

Calvo apunta que es veurien en solitari i en paral·lel a altres trobades entre ministres i consellers

«El Consell de Ministres no és una provocació»

La reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, tindrà lloc aquest dijous a un edifici institucional de la Generalitat, segons ha apuntat la vicepresidenta de l’executiu espanyol, Carmen Calvo, en unes declaracions als passadissos del Congrés. Segons Calvo, seria una trobada dels dos presidents en solitari –i no en format de cimera, com inicialment demanava la Generalitat- que aniria en paral·lel a altres reunions entre els ministres i els consellers dels dos executius. Fonts de la Generalitat apunten que previsiblement se celebrarà al Palau de Pedralbes a la tarda, possiblement, segons altres fonts, a les 18.00.L’executiu espanyol ha volgut remarcar que no es produirà cap cimera bilateral entre els dos executius, malgrat que el format elegit –una reunió entre presidents i una altra o altres entre consellers i ministres- va més enllà del disseny que va activar quan va celebrar el Consell de Ministres a Andalusia.Una diferència que la vicepresidenta Calvo ha atribuït a la «complexitat» de la situació a Catalunya. «A ningú se li escapa que Catalunya viu una situació molt complexa provocada pels independentistes que ens preocupa a tots els espanyols, i si podem aprofitar per avançar feina important de coordinació i resposta del govern d’Espanya als problemes de Catalunya ho farem», ha dit.Segons Calvo, a més de la reunió entre els dos presidents n’hi haurà una altra on participarà ella mateixa i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, per «aprofitar el temps». Serà «segurament» dijous per aprofitar la tarda abans de la gala de Foment del Treball, al que assistiran els dos governs.A aquesta mateixa reunió o a una altra es podrien veure també, segons Calvo, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i la ministra de Política Territorial, Mertitxell Batet.Les reunions entre els dos executius es faran un da abans del Consell de Ministres de divendres, que ha provocat protestes per part de les entitats independentistes. Calvo ha afirmat als passadissos del Congrés que el Consell de Ministres «no és una provocació» ni «res diferent a la normalitat a l’estructura territorial de l’Estat».