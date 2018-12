Detinguts dos germans per intentar degollar a un excompany de feina

Es van personar en un establiment perquè un d'ells fos readmès

Actualitzada 18/12/2018 a les 18:33

Dos germans han estat detinguts a la localitat mallorquina de Manacor després d'intentar degollar amb un cúter a l'empleat d'un establiment que es dedica a rentar cotxes, d'on un dels agressors havia estat acomiadat.Se'ls imputa un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre d'amenaces greus, ha informat la Policia Nacional en un comunicat. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han col·laborat en la detenció d'aquests dos germans, coneguts delinqüents de Manacor.Entre els dos sumen més de 30 detencions i en 21 casos van actuar violentament contra les persones.Els fets es remunten al passat dijous quan, al voltant de les sis de la tarda, es van personar els dos germans a l'establiment perquè un d'ells fos readmès. Portaven una pistola simulada i un cúter amagats.L'amo del negoci no hi era, però sí la seva dona, amb la que van iniciar una discussió, per la qual cosa els empleats van sortir a defensar-la.Seguidament va començar una disputa que va acabar quan els dos germans van fer un tall a la gola a un empleat, de 15 centímetres de llarg i 1,5 de profunditat.