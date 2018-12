Detingut per deixar morir a la seva dona, greument malalta

La dona va arribar a l'hospital en un estat de deixadesa important, amb tot el cos ple de llagues

Actualitzada 18/12/2018 a les 18:48

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort de la seva parella a Manresa. La dona, de 57 anys, va ingressar el 14 de desembre en un estat de deteriorament molt greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i poques hores després va morir. A partir d'aquí va començar una investigació que va concloure dilluns amb la detenció del seu marit com a presumpte autor d'un homicidi per l'estat de falta de cura en què es trobava la víctima. Fonts coneixedores han explicat a l'ACN que la dona patia una greu depressió i es va abandonar. Estava sempre estirada. Va arribar a l'hospital en un estat de deixadesa important, amb tot el cos ple de llagues.El detingut és un veí de Manresa de 63 anys i nacionalitat espanyola. Passarà dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del municipi del Bages.Els veïns de l’immoble on vivia el matrimoni, a la carretera de Vic de Manresa, lamentaven aquest migdia la fatal notícia malgrat que no es mostraven sorpresos. La víctima patia obesitat mòrbida i presentava un greu estat de salut. Una veïna explicava a l’ACN que feia temps que la dona no es movia del llit i que l’home no feia res al respecte. Segons ha dit, sortia una forta pudor del pis on era la víctima i el seu home dormia a l’immoble del costat, propietat també del matrimoni.Segons les mateixes fonts, va ser el metge de capçalera qui va alertar als serveis d’emergència del greu estat en que es trobava la víctima. Fins al lloc, s’hi van desplaçar Bombers i SEM, que la van haver de rescatar per la finestra, el que va causar una forta expectació a l’indret. Finalment la dona va ser traslladada a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va acabar morint.