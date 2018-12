Desarticulen un grup que aprofitava abraçades per robar a gent gran

Els Mossos detenen quinze persones que seleccionaven les víctimes que portaven joies o rellotges de valor

Actualitzada 19/12/2018 a les 12:20

Desarticulem una organització criminal que robava rellotges i joies a gent gran. Els 15 detinguts actuaven a Barcelona i àrea metropolitana i enganyaven les víctimes amb el mètode de l'abraçada https://t.co/PHxsX0CAEw pic.twitter.com/1oZrxg2oAM — Mossos (@mossos) 19 de desembre de 2018

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització que aprofitava una abraçada o un gest afectuós per robar a persones grans a Barcelona i l'entorn metropolità, el conegut com a mètode de 'Les Mimoses'. Quinze persones han estat detingudes en total, de nacionalitat romanesa i d'edats entre els 16 i els 26 anys. Els lladres seleccionaven les víctimes que portaven joies o rellotges de valor, els demanaven informació sobre alguns adreça o utilitzaven algun altre pretext per començar una conversa. Quan s'havia generat un mínim de confiança buscaven algun tipus de contacte físic, una abraçada o una encaixada de mans, i robaven l'objecte. Se'ls acusa de divuit furts i robatoris violents. Els catorze adults han ingressat a presó i la menor en un centre de reforma.La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona, va començar a l'estiu. Els agents van comprovar que els lladres actuaven amb aquest mètode, que s'aprofita del grau de vulnerabilitat de les persones grans. Prèviament ja havien identificat les joies o els rellotges de valor. No dubtaven a forcejar quan en alguns casos la persona s'adonava de la situació i oposava una tímida resistència.Els membres del grup eren itinerants i actuaven a la ciutat de Barcelona, però també a localitats de les comarques del Vallès Oriental, Osona, Vallès Oriental, Garraf o Baix Llobregat.Treballaven en grup de dues a quatre persones, amb l'objectiu de fer el màxim número de robatoris possible. Canviaven de zona diàriament amb l’objectiu de dificultar l’acció policial. Amb aquesta mateixa intenció canviaven de vehicle amb freqüència i durant la investigació s’ha acreditat que com a mínim n’havien fet servir set.El 12 de desembre es van fer cinc entrades en domicilis a Badalona i Barcelona, i els agents van poder arrestar quinze persones, vuit homes i set dones, una de les quals menor d’edat. També van intervenir 3.000 euros en efectiu i 95 peces d’or, entre elles anells, collarets, arracades i 11 rellotges, a més de diversa documentació d’interès per a la investigació.El 14 de desembre els arrestats van passar a disposició judicial i de la fiscalia de menors. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.