Boicotejar el Consell de Ministres pot comportar 5 anys de presó

Els Mossos avisen d'aquesta mesura prevista en el Codi Penal

Actualitzada 19/12/2018 a les 16:13

Problemes de mobilitat

Coordinació dels cossos policials

Els articles 503 i 504 del Codi Penal preveuen penes de fins a 5 anys de presó per impedir o intentar impedir el Consell de Ministres que està previst que se celebri el proper divendres al Palau Llotja de Mar de Barcelona, segons han avisat fonts dels Mossos d'Esquadra. Des del divendres a primera hora el trànsit al Passeig de Colom estarà restringit totalment, el que sumat als possibles talls a les Rondes es preveu que comportarà problemes de mobilitat a la zona. Mossos d'Esquadra, Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil treballaran des d'un mateix centre de coordinació, situat al Departament d'Interior, per tal de poder prendre decisions de manera conjunta basant-se amb les mateixes imatges i informacions.El Codi Penal recull explícitament a l'article 503 que incorreran en una pena de presó de dos a quatre anys «els qui invaeixin violentament o amb intimidació el local on estigui constituir el Consell de Ministres» i els que «coartin o per qualsevol mitjà posin obstacles a la llibertat del govern reunit en Consell». L'article 504 afegeix que la pena per «calumniar, injuriar o amenaçar greument» el govern espanyol o els cossos de seguretat pot suposar una multa de 12 a 18 mesos, i que «utilitzar força, violència o intimidació» per impedir que se celebri el Consell de Ministres correspon a una pena de presó de tres a cinc anys. La gravetat d'aquesta tipologia penal no es dona en altres mobilitzacions.Des de primera hora del divendres el Passeig de Colom restarà restringit totalment, el trànsit a les Rondes podria restar tallat i els treballadors de Renfe han anunciat que faran vaga. El disseny de l'operatiu ha tingut en compte la possibilitat que les protestes afectin tot el país, i vetllarà per garantir l'equilibri entre el dret de manifestació i la celebració del Consell de Ministres. Al voltant del Palau Llotja de Mar no s'hi podrà arribar, l'escenari de la manifestació està previst al davant de l'Estació de França, amb el carrer Comerç. Per altra banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que fa dies que s'estan duent a terme estratègies de mediació parlant amb els diversos actors de les mobilitzacions del proper divendres.La mateixa sala del Departament d'Interior reunirà els caps dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en un únic centre de coordinació. D'aquesta manera tots els cossos tindran les mateixes imatges i informacions per poder prendre les decisions de manera col·legiada. Tot i que el dispositiu és conjunt, tal i com s'ha fet en altres ocasions, la responsabilitat de l'ordre públic correspon principalment als Mossos d'Esquadra, mentre que l'acompanyament dels ministres recau en la Policia Nacional. Tots els agents operatius estaran treballant, el que podria sumar uns 9.000 agents, tot i que no s'han donat xifres oficials.