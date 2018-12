Troben el cadàver d'una noia de 14 anys en una antiga pedrera

El cadàver es trobava als peus d'una paret d'una antiga pedrera d'uns 25 metres d'alçada

Actualitzada 17/12/2018 a les 18:53

L'Ertzaintza ha localitzat aquest dilluns al matí el cadàver d'una adolescent de 14 anys a la zona de Las Canteras, al municipi de Sestao, Biscaia, la desaparició de la qual va ser denunciada aquest diumenge per la seva família. Les primeres investigacions no han trobat indicis de criminalitat en la seva mort, segons han informat fonts policials.El cadàver de la jove es trobava als peus d'una paret d'una antiga pedrera d'uns 25 metres d'alçada, al costat d'una rotonda d'accés a Sestao.La família de la jove, el DNI de la qual va ser trobat al lloc del succés, va presentar una denúncia per la seva desaparició a la Comissaria de la localitat biscaïna de Muskiz, segons fonts del departament basc de Seguretat.La troballa s'ha produït quan al voltant de les 8.25 hores d'aquest dilluns un particular ha avisat de la presència del que semblava un cos humà a la zona de Las Canteras. Una patrulla de l'Ertzaintza s'ha traslladat al lloc i ha localitzat el cos de la jove, la defunció de la qual han confirmat els sanitaris personats.