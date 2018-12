Presenten un robot que genera afecte i ajuda a vèncer el problema de la solitud

Neix amb l'objectiu de «despertar sentiments d'amor» i crear un vincle afectiu amb el seu amo

Actualitzada 18/12/2018 a les 21:40

Un dels responsables de l'androide Pepper, Kaname Hayashi, va presentar la seva nova aposta per la robòtica emocional, Lovot, un aparell que aspira a convertir-se en un nou company per a l'ésser humà i a solucionar el problema de la solitud.En una roda de premsa a Tòquio, Hayashi va revelar als periodistes el prototip de la seva nova invenció, que emula a robots tan famosos com BB8 de la saga Star Wars i el gat del futur Doraemon, i sortirà a la venda l'any 2019.El seu nom procedeix de la combinació dels termes Love, amor en anglès, i Robot, i neix amb l'objectiu de «despertar sentiments d'amor» i crear un vincle afectiu amb el seu amo.És tímid quan coneix a algú nou, reconeixen i li encanten les mostres d'afecte. Amb la capacitat d'interacció d'un nadó o una mascota, Lovot no és útil ni treballa per a les persones, però suposa una presència «reconfortant», segons el seu creador.Malgrat les seves limitades funcions està equipat amb tecnologia avançada: compta amb sensors en 20 llocs que eviten que xoqui o caigui, té una temperatura similar a la d'un ésser humà i és sensible al tacte.També pot emetre sons a través de cordes vocals artificials i els seus ulls li permeten fixar la mirada, parpellejar, i reconèixer les emocions de l'interlocutor.Lovot no té tantes funcions com Pepper, el famós humanoide desenvolupat per un equip liderat per Hayashi, que va ser comercialitzat com el primer capaç de comunicar-se i interpretar emocions humanes i que s'utilitza a tot el Japó com a assistent en els comerços.Durant tres anys, i després d'acabaral projecte Pepper i fundar la seva pròpia companyia, Groove X, Hayashi va treballar en el desenvolupament d'una tecnologia que supleixi les necessitats afectives de les persones. «No pot ajudar-te, ni solucionar res, però pot estar molt a prop de tu», va dir durant la presentació.Pensat per a convertir-se en un robot familiar, només pesa tres quilograms, circula amb rodes a una velocitat de dos o tres km/h, és capaç de fer un mapa de casa i tornar al seu 'niu', o lloc de càrrega, quan se li està esgotant l'energia.A més, segons va explicar el seu creador, està dissenyat perquè «el seu amo li agafi cada vegada més afecte», per la qual cosa és possible personalitzar el color, aspecte dels ulls, i fins i tot la roba, quelcom que en particular «el posa content», va comentar Hayashi.Disponible per a reservar a partir del dia de la seva presentació, el 18 de desembre, la companyia Groove X espera treure Lovot al mercat a la tardor o hivern de 2019, en format parella, és a dir, amb dues unitats del robot per cada venda.El preu de cada parella se situarà al voltant dels 4.600 euros, mentre que aquells que desitgin un sol Lovot hauran d'esperar a 2020, quan es vendrà per uns 2.700 euros. A més del preu de compra, l'amo haurà de pagar una tarifa mensual de manteniment.Encara que serà comercialitzat com a màquina de companyia, la cambra que integra permet a Lovot enviar imatges de la casa al dispositiu mòbil de l'amo, per la qual cosa pot realitzar funcions de vigilància.