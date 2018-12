José Pinto s'acomiada avui de '¡Boom!'

L'equip de 'Los Lobos', format per Erundino Alonso, Manuel Zapata i Valentín Ferrero, incorporarà demà un nou company

Actualitzada 18/12/2018 a les 20:18

José Pinto, el ramader integrant de l'equip 'Los Lobos', s'acomiada avui del programa '¡Boom!'. Pinto deixarà als seus companys Erundino Alonso, Manuel Zapata i Valentín Ferrero per «motius personals». Aquests dimarts és l'últim programa on apareix el de Salamanca.L'equip 'Los Lobos' va començar la seva aventura televisiva el maig de 2017 fins ara. Tot i la seva marxa, el concursant s'emportarà la part proporcional de la quantitat acumulada fins ara (més de tres milions).A partir de dimecres, l'equip incorporarà un nou membre, Alberto Sanfrutos, un professor jubilat d'Úbeda (Jaén). Sanfrutos és conegut per haver estat el primer magnífico del concurs 'Saber y Ganar' i per haver participat durant 62 programes en l'espai presentat per Jordi Hurtado.