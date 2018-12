'El Gordo' mai ha tocat a Tarragona en els 206 anys de sorteig de Nadal

La demarcació tarragonina comparteix aquest 'mèrit' amb les d'Àvila i Zamora

17/12/2018 a les 11:10

En els 206 anys d’història del sorteig extraordinari de Nadal, les províncies d’Àvila, Tarragona i Zamora, a més de la ciutat autònoma de Melilla, són les úniques que mai no s’han vist afavorides amb 'el Gordo', que tanmateix ha omplert de milions altres com Madrid i Barcelona.L’actual Loteria Nacional va nàixer a Cadis durant la Guerra de la Independència, l’any 1812, i va ser denominada pel poble com la 'Loteria Moderna' per diferenciar-la de la Loteria de Números o 'Loteria Primitiva' creada el 1763.El 4 de març de 1812, quinze dies abans que es proclamés la primera Constitució de la història d’Espanya, es va celebrar a Cadis el primer sorteig d’aquesta nova loteria.Dos anys després, el sorteig va canviar la seua seu de Cadis a Madrid i la seva venda també es va anar estenent primer per Andalusia i després per tot Espanya, segons anaven retirant-se els exèrcits napoleònics.Des d’aleshores, la sort s’ha anat repartint per la geografia espanyola amb desigual fortuna, ja que mentre la província de Madrid ha estat agraciada fins en 92 ocasions amb el Gordo, altres com Àvila, Tarragona i Zamora no han aconseguit vendre ni un dels dècims del primer premi.En altres províncies com Orense, Salamanca o Huelva i a la ciutat autònoma de Ceuta això només ha passat en una ocasió, mentre que Barcelona i la seua província han tingut la sort de rebre el primer premi del sorteig nadalenc fins en 57 ocasions.Vint-i-sis vegades ha caigut aquest premi a la Comunitat Valenciana, 20 a Alacant, 17 a Múrcia, Cadis i Sevilla, 16 a Màlaga, 15 a Biscaia i Astúries, 13 a Saragossa, 12 a la Corunya, 11 a Guipúscoa, 10 en Granada, 9 a Cantàbria i Badajoz, 8 a les Balears i 7 a Còrdova, Jaén, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife.En 6 ocasions el Gordo ha anat a Lugo i Lleida, 5 a Navarra, Almeria, Burgos i Palència, 4 a Lleó, Valladolid, Segòvia, La Rioja, Osca, Càceres, Toledo, Albacete i Castelló, 3 a Pontevedra, Àlaba, Sòria, Conca i Ciudad Real i 2 a Girona, Terol i Guadalajara.D’altra banda, ciutats com la d’Almeria no han tornat a ser premiades amb el Gordo des de l’any 1896, Jerez de la Frontera (Cadis) des de 1837 i Lleida des de 1901.Per comunitats, les més afortunades al llarg de la història han estat la de Madrid (premiada amb el Gordo fins en 92 ocasions), seguida d’Andalusia (80), Catalunya (65), Comunitat Valenciana (50), País Basc (29), Castella i Lleó (26) i Galícia (22).Per contra, La Rioja ha estat agraciada amb el primer premi 4 vegades, 5 Navarra, 8 Balears, 9 Cantàbria, 13 Extremadura, 14 Canàries, 15 Astúries, 16 Castella - La Manxa, 17 Múrcia i 19 l'Aragó.Recentment, un dels Gordos més repartits va ser el de 2012, que va caure a 69 localitats de 32 províncies.El 2017, el primer premi va tocar a 14 localitats de 12 províncies (Cadis, Santander, Jaén, Lleida, Osca, Lugo, Madrid, Màlaga, Múrcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife i València).En els últims 10 anys, el Gordo ha caigut fins en quatre ocasions en una única localitat; el 2016 es va vendre íntegrament a Madrid, el 2015 en Roquetas de Mar (Almeria), el 2011 a Grañén (Osca) i el 2009 de nou a Madrid.Per la seva part, l’any 2014 el Gordo va estar repartit entre 11 províncies, el 2013 va caure en 10, i en els anys 2010 i el 2008 va tocar a 8 províncies.