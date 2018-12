Els mossos aparquen el conflicte laboral per després del Consell de Ministres

Demanen a la societat i a tots els grups polítics que condemnin i no emparin els violents

Pendents de conèixer el dispositiu del 21-D

Representants dels sindicats de Mossos i del moviment MosSOS han assegurat que treballaran amb «exquisita professionalitat» el 21 de desembre coincidint amb la convocatòria de mobilitzacions al voltant de la reunió del Consell de Ministres a la Casa Llotja de Mar. S'han compromès a aparcar durant aquest dia el conflicte laboral que tenen obert amb el Departament d'Interior i faran «el sobreesforç que calgui» per garantir la seguretat. També han fet una crida a la calma i han demanat a la societat i a tots els partits polítics que condemnin i no emparin els violents. Han lamentat que no coneixeran fins dimecres el dispositiu de seguretat i els torns que tindran divendres, cosa que atribueixen a una «manca de previsió» i «manca de sensibilitat» de l'administració vers la seva vida personal.«Si l'administració buscava una excusa per fer-ne responsables els Mossos, ara això es desmunta», ha exposat David Miquel, portaveu del sindicat SPC. Ha destacat que «si hi ha algun problema físic que fa que algun agent no pugui acudir al seu lloc de feina, serà a partir del dia 22», quan reprendran les reivindicacions laborals. És una «pausa» que han decidit «per responsabilitat», ha exposat la portaveu Imma Viudes.Han dit que després de la reunió del divendres passat esperaven una nova trobada amb el Departament d'Interior abans del Consell de la Policia d'aquest dimecres. Han explicat que en aquest escenari esperen poder seguir avançant en la negociació, tot i que no són optimistes. Pel que fa a les reivindicacions laborals, han destacat que falten 1.800 agents, que reclamen millores econòmiques i que amb les condicions actuals «és fa difícil mantenir la seguretat del país».Sobre les mobilitzacions ciutadanes que hi ha previstes per aquest divendres, els sindicats han demanat a la població que es manifesti de forma pacífica: «No hi haurà càrregues si ningú no intenta trencar cap cordó policial». Han recordat, però, que es deuen a les ordres que rebin dels comandaments. Han demanat l'exercici del dret a la manifestació «de manera totalment pacífica» reclamant que es condemni i no es doni espai «a qui porti passamuntanyes i vulgui fer accions violentes». «Al cap i a la fi ningú vol donar cops de defensa a qui té davant», han exposat.El Departament d'Interior encara no ha donat xifres de l'operatiu del divendres 21. No obstant, els representants sindicals han explicat que «segons les xifres que hi ha ara sobre la taula» el dispositiu del 21-D podria comptar amb 8.000 Mossos d'Esquadra a Catalunya, 2.500 a Barcelona. Segons les mateixes fonts, el contingent total seria de 9.000 agents policials, perquè s'hi sumarien 1.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.Aquest dimecres al matí els sindicats de mossos tenen una reunió on esperen rebre informació relacionada amb l'operatiu del 21-D.