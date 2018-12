El govern espanyol li puja el sou als funcionaris i treballadors públics

Sánchez anuncia que la pujada de salaris, del 2,25%, s'avalarà al consell de ministres de Barcelona

Actualitzada 18/12/2018 a les 11:30

El govern espanyol aprovarà aquest divendres un augment del salari del 2,25% per a funcionaris i treballadors públics de l'Estat, segons ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, en un discurs al Senat. La mesura, que el govern espanyol ja va prometre als sindicats CCOO i UGT en una reunió el mes de novembre, s'aprovarà durant el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona. A la mateixa reunió, també està previst que el govern espanyol aprovi per decret l'augment del salari mínim. «El govern està compromès fermament amb el reforç de la funció pública», ha assegurat Sánchez.La pujada dels salaris als treballadors públics de l'Estat del 2,25% podria ser complementada per una altra part variable del 0,25% lligada a l'evolució del PIB i un altre 0,25% procedent de fons addicionals, segons ha dit el president espanyol.Sánchez ha dit que l'augment dels salaris dels treballadors públics arriba «gràcies a l'acord i a la responsabilitat de les organitzacions sindicals».