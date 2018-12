Detingut un intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona acusat de pedofília

L'operació Nimfa va suposar la detenció de 79 presumptes pedòfils després de més de 80 registres en domicilis

Actualitzada 17/12/2018 a les 17:57

La Policia Nacional va detenir a finals de novembre un experimentat intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona en el marc de l'operació Nimfa contra la producció, distribució i possessió de pornografia infantil, segons ha avançat El País aquest dilluns i ha confirmat l'ACN. El comandament policial, que ara està en llibertat amb càrrecs, era responsable d'un dels districtes de Barcelona, i està de baixa des del moment de la detenció.L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient informatiu a l'intendent en un cas que s'ha portat amb discreció dins del cos. El consistori no té intenció en aquest moment de buscar un nou cap del districte i ara per ara el número dos n'ha assumit les funcions.La macrooperació de la Policia Nacional es va dur a terme a finals de novembre, després de dos anys d'investigació, i va suposar la detenció de 79 persones d'entre 14 i 76 anys. Es van intervenir una gran quantitat d'arxius de pornografia «d'extrema cruesa» amb menors. L'operació es va dur a terme a Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Aragó, Catalunya, Balears, País Valencià, Múrcia, Andalusia, Castella la Manxa, Madrid i Canàries.Les detencions dels 79 presumptes pedòfils es van fer per delictes d'abús sexual infantil i de producció i distribució de pornografia infantil, després de més de 80 registres en domicilis on es van requisar 45 ordenadors, 113 discos durs, 25 mòbils, 38 memòries USB, més de 300 DVD i altres materials informàtics, segons exposa la Policia Nacional en una nota de premsa. A Madrid, a més de material informàtic es van trobar droga, armes i gran quantitat de munició.