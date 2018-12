Detingut un home com a presumpte autor de la mort de Laura Luelmo

El cos de la jove es va trobar dilluns amb signes de violència

Actualitzada 18/12/2018 a les 14:52

La policia ha detingut a un home com a presumpte autor de la mort de Laura Luelmo, la jove professora zamorana el cadàver de la qual va ser trobat ahir amb signes de violència a diversos quilòmetres del Campillo (Huelva), la localitat a la qual s'havia mudat recentment. Es tractaria de Bernardo M, el qual va ser excarcerat a l'octubre després de complir un condemna de vint anys per assassinat.Al principi, els agents sospitaven d'un dels veïns, L.M., un home que comptava amb antecedents per assassinar a una dona i intentar agredir a una altra. Aquesta opció ha quedat descartada aquesta matí, ja que aquesta persona es trobava a presó quan es va cometre el crim.L.M. té un germà bessó que també ha complert diverses condemnes per assassinat i robatoris. Ambós són d'apariència molt similar i aquest si que es trobava en llibertat quan va desaparèixer la professora. La Guàrdia Civil l'hauria detingut aquest matí, després que hagués fet un moviment sospitòs dins de la investigació per la mort de Laura, segons ha informat Europa Press fonts policials.El cos de la jove trobat aquest dilluns presentava un cop al cap i signes de violència al coll, tot i que encara es desconeix la causa de la mort a falta dels resultats de l'autopsia.Fonts de la investigació han indicat a Efe que es treballa amb la hipòtesi que Laura Luelmo va ser assassinada en un lloc i va ser traslladada després al lloc on va ser localitzada ahir, que encara no havia estat rastrejat.Fonts de la investigació han indicat a Efe que el detingut, d'uns 50 anys, va sortir de la presó de Huelva el passa mes d'octubre després de complir condemna per l'assassinat d'una dona de 81 anys el 1995 a Cortegana (Huelva).En la primera inspecció ocular al cos de la jove professora de 26 anys trobat en una zona de terraplè i matolls a diversos quilòmetres del Campillo (Huelva), localitat on residia des del passat dia 10, els agents van constatar que Laura tenia un cop al cap.