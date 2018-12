Consignes masclistes i racistes contra dues àrbitres en un partit de Tercera

«Deberías haberte quedado en tu tribu» van cridar a l'assistent, de raça negra

El CD Villamuriel ha publicat un comunicat en el qual rebutja els insults i crits masclistes i racistes que va proferir part del públic a dues àrbitres, durant el partit de dissabte passat contra el CD Mirandés B de Tercera Divisió.En acabar el partit part del públic els hi va dirigir frases com «vete a fregar». L'acta del partit també va registrar insults racistes a l'àrbitra assistent, de raça negra, com «Deberías haberte quedado en tu tribu, entre d'altres. Els insults i les consignes masclistes es van produir reiteradament durant el matx.El club ha demanat la col·laboració de tothom per identificar als autors dels crits per donar-los de baixa automàticament del club i prohibir-los l'entrada al recinte esportiu durant el mandat de l'actual junta.