El primer a intervenir és l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde

Actualitzada 18/12/2018 a les 10:28

Pocs minuts després de les deu del matí ha començat al Tribunal Suprem la vista de previ pronunciament que ha de determinar si aquest és el tribunal competent per jutjat l'1-O. Es tracta d'una visat que han demanat totes les defenses, que qüestionen aquesta competència i sol·liciten que tota la causa es remeti al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La vista es fa a la sala de plens i hi són presents tots els advocats dels 18 processats, representants de la Fiscalia, Vox i Advocacia de l'Estat, i el tribunal que jutjarà l'1-O, presidit pel magistrat Manuel Marchena. No hi són els presos, que no ho han sol·licitat. El primer a intervenir és l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde. Cada advocat podrà intervenir durant 20 minuts.