Bargalló anuncia la creació de beques menjador que cobriran el 80% del cost

Els ajuts es començaran a aplicar el curs vinent s'aprovin o no els pressupostos

Actualitzada 18/12/2018 a les 17:28

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha anunciat aquest dimarts que el Govern crearà el curs vinent uns ajuts per al menjador escolar que cobreixin el 80% del cost. Segons ha explicat durant una intervenció al ple del Parlament, la mesurà «ajudarà» les famílies que no compleixen prou requisits com per arribar al 100% de l'ajut, però que alhora «no en tenen prou» amb el 50% -fins a aquest curs les beques només podien cobrir el total o la meitat del cost del servei. Bargalló també ha obert la porta a que les famílies que accedeixen a la nova beca menjador que cobrirà el 80% del preu puguin «compactar» l'aportació i que els nens acabin accedint al menjador de forma gratuïta «gairebé» cada dia.Segons ha confirmat el conseller, la creació de la beca menjador del 80% serà una realitat el proper curs independentment de si s'aproven els pressupostos de 2019 o no.El mateix Bargalló va avançar fa unes setmanes que aquest curs s'han atorgat un total de 120.899 ajuts de menjador, 12.209 més que a l'inici del curs passat. Dels ajuts concedits, 22.852 cobreixen el 100% del cost del servei i 98.047 el 50%. El departament preveu destinar al voltant de 78 milions d'euros a ajuts de menjador, 6 milions més que l'any passat, una partida oberta que ha de permetre atendre a noves demandes al llarg del curs.