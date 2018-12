Troben el cadàver d'una dona als voltants de El Campillo

La Guàrdia Civil ha confirmat que el cos, que ha aparegut als voltants de El Campillo, és el de la professora zamorana

La Guàrdia Civil ha confirmat que el cos localitzat aquest migdia en una zona de l'entorn de la localitat de El Campillo (Huelva), és el de la professora zamorana, Laura Luelmo, desapareguda fa cinc dies. La troballa del cadàver l'ha avançat el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Gómez de Celis, en declaracions als periodistes a El Campillo, precisant que s'ha produït entorn de les 12 hores i que l'ha trobat un veí que es trobava passejant pel camp.Aquesta persona ha avisat a la Guàrdia Civil, que s'ha traslladat fins al lloc amb una patrulla que ha confirmat l'existència del cadàver.A partir d'aquest moment, s'ha avisat a la Unitat Científica d'experts de la Guàrdia Civil i s'ha procedit a acordonar la zona per a començar la cerca de pistes.Rodríguez Gómez de Celis ha explicat que a la família ja li han comunicat «tota la informació». També ha traslladat «tot el respecte i afecte» en el seu nom, «en el de la Guàrdia Civil, en el de tots els veïns de la comarca, en el dels efectius de tots els dispositius que han participat en la cerca i, especialment, l'afecte del president del Govern, Pedro Sánchez».Ha demanat «màxim respecte a la família» perquè «estan passant un moment molt difícil i complicat, i el que requereixen és pau i tranquil·litat» i que «no s'elucubri en relació amb la recerca, perquè això podria entorpir-la; a partir d'aquest moment se centrarà en aquest cos localitzat; ara el que cal tenir és paciència i confiança plena en la Guàrdia Civil».El delegat del Govern ha insistit que «s'està traslladant ja a la zona el millor cos que té la Guàrdia Civil en recerca i anàlisi científica» i per tant, a partir d'ara, «tractarem en el menor espai de temps aclarir si ha estat una mort accidental o violenta, i en aquest cas, localitzar al culpable».Sobre el lloc en el qual s'ha trobat el cadàver ha preferit no donar cap dada, fins que no arribin els investigadors, a fi de que «s'acordoni bé i s'investigui mil·límetre a mil·límetre tot l'entorn».Rodríguez Gómez de Celis ha incidit en la importància de «no elucubrar sobre sospitosos perquè qualsevol elucubració pot donar al trast amb la recerca i perquè no podem estigmatitzar a ningú i a res».