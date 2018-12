May promet votar l'acord del Brexit la setmana del 14 de gener

La primera ministra negocia amb Brussel·les «garanties addicionals» sobre el pla de contingència irlandès i adverteix dels riscos d'una sortida no pactada

Actualitzada 17/12/2018 a les 19:51

Escenari sense acord

La primera ministra britànica, Theresa May, ha promès que sotmetrà a votació l’acord del Brexit pactat amb Brussel·les a la Cambra dels Comuns la setmana del 14 de gener. Després d’aturar el darrer intent de vot per l'oposició majoritària al pacte, May ha confirmat aquest dilluns que portarà el text de sortida de la Unió Europea a la cambra el mes de gener. La líder tory confia convèncer en els propers dies els diputats britànics negociant amb Brussel·les la concessió de «garanties addicionals» sobre el pla de contingència irlandès que genera discrepàncies a Westminster. May va marxar de la cimera europea divendres passat sense un compromís dels 27 sobre aquesta qüestió, però creu que encara «és possible».La primera ministra britànica ha avisat que, si la cambra no dóna llum verda al pacte, no n'apareixerà un altre «miraculosament» i el Regne Unit s’avocaria a una sortida abrupta de la Unió Europea.Per la seva banda, el líder laborista Jeremy Corbyn ha criticat la «pèrdua» de temps amb el retard de la votació sobre l’acord de Brexit i ha fet una crida a «considerar alternatives realistes». «La primera ministra ens ha portat a una crisi nacional», ha dit durant un debat parlamentari.Davant la possibilitat que Westminster rebutgi l’acord, May ha afirmat que el seu govern discutirà dimarts «els següents passos» a prendre per preparar aquest escenari. Mentrestant, Brussel·les també s’està preparant per fer front a l'impacte d’un divorci sense acord i dimecres anunciarà noves mesures de contingència.