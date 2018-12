De 350 produccions analitzades, 105 estaven protagonitzades per dones

Un estudi de l'Agència Creative Artists i la companyia Shift7 en col·laboració amb la iniciativa Time's Up ha revelat que les pel·lícules protagonitzades per dones recapten més diners. L'informe liderat per l'actriu Geena Davis les productores Amy Pascal i Liza Chasin, l'agent de CAA Alexandra Trustman i la directiva de Shift7 Megan Smith van analitzar els 350 films que van recaptar més diners entre els anys 2014 i 2017 utilitzant dades del proveïdor Gracenote.Es van analitzar 350 films, dels quals 105 tenien una dona com a protagonista. L'estudi es va desglossar en diverses dades, com per exemple la divisió en diverses categories segons el pressupost de les produccions. En cadascuna d'aquestes categories desglossades la mitjana indicava que les pel·lícules protagonitzades per dones obtenien més beneficis econòmics. En el cas, però, de les produccions amb més pressupost, el valor mitjà dels films interpretats per homes va ser més elevat.De fet, l'estudi destaca que el 60% de les 319 pel·lícules que van superar un test sobre igualtat de gènere (Test de Bechbel) obtenen un major benefici.