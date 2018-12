La Universidad Rey Juan Carlos demana quatre anys de presó per a Cifuentes pel cas màster

L'escrit d'acusació demana la mateixa condemna per l'aleshores director de l'Institut Públic de la URJC

Actualitzada 17/12/2018 a les 18:37

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) demana quatre anys de presó per a l’expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes per presumptament falsificar l’acta del treball dee final de màster (TFM) del títol de Dret Autonòmic i Local que en va cursar entre 2011 i 2012 en aquest centre.En l’escrit d’acusació, a què ha tingut accés Efe, la representació de l’URJC sol·licita la mateixa pena per al que fos|va ser director de l’Institut de Dret Públic de la URJC, Enrique Álvarez Conde; la professora que suposadament va falsificar l’acta Cecilia Rosado; i per a l’exassessora del Govern regional María Teresa Feito, acusada de pressionar per realitzar l’esmentat document.L’URJC, que exerceix juntament amb el sindicat de presons Acaip l’acusació popular, els acusa a tot ells d’un delicte de falsificació en document públic i demana, al marge de les penes de presó, una multa de 24 mesos amb una quota diària de sis euros per a cada un, és a dir 4.320 euros.A més, sol·licita inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu pel mateix temps i inhabilitació especial per sis anys per exercir qualsevol ocupació o càrrec públic.En el seu escrit, l’URJC assenyala que el 21 de març de 2018 eldiario.es va publicar l’article 'Cristina Cifuentes va obtenir el seu títol de màster en una universitat pública amb notes falsificades’, en el qual parla de l’absència del TFM de l’expresidenta, per la qual cosa que aquesta «va donar instruccions expresses» a Teresa Feito, «perquè ocultés l’esmentada absència de mèrit acadèmic».I, afegeix, «a fi d’evitar-li perjudicis a la primera, Teresa Feito va instar a Enrique Álvarez Conde que creés -o donés instruccions per crear- la documentació necessària que justifiqués que Cristina Cifuentes havia cursat el màster amb normalitat i superat tots els tràmits necessaris per obtenir del títol, inclosa la defensa del treball final de màster».«Amb intenció d’ocultar les irregularitats», diu la Universitat, Álvarez Conde es va posar en contacte telefònic amb la professora Cecilia Rosado, que havia estat una de les seves deixebles i treballava com a personal laboral a la universitat, perquè «procedís a elaborar aquell mateix dia una acta falsa» del TFM.Així, Rosado «va realitzar mitjançant la invenció de la data, títol del treball i composició del tribunal» i la va remetre per correu electrònic al rector de l’URJC, Javier Ramos, en nom de Conde per «crear aparença de versemblança a l’esmentat document».Amb aquesta acta, prossegueix l’escrit de la Rey Juan Carlos, l’expresidenta «pretenia simular l’existència de la defensa del treball davant d’un tribunal públic el 2 de juliol de 2012».Per a això, Rosado «va simular les firmes» de les professores Alicia López de los Mozos, funcionària de l’URJC, i Clara Souto Galván, que era personal laboral, amb les quals «havia parlat per telèfon aquell dia als efectes d’arribar a un acord respecte als tràmits a realitzar en la falsificació».Sempre aquell mateix dia (21 de març), continua, «Feito va trucar a Cecilia insistentment amb aquesta finalitat d’elaboració d’acta falsa i també perquè redactés el treball per si mateixa, a la qual cosa la senyora Cecilia es va negar, per la qual cosa l’exassessora regional el va instar que li facilités la bibliografia necessària per fer-ho per altres mitjans.L’URJC assegura que «Doña Teresa va anunciar represàlies en cas que no es col·laborés en l’ocultació de les irregularitats».I una vegada comesa la falsificació, «Cifuentes va efectuar exhibició pública de l’acta falsificada sabent que en la mateixa, constava la composició d’un tribunal i la realització de la defensa del màster el 2 de juliol de 2012, i que l’esmentat tribunal no va ser format i la defensa per tant, no va ser realitzada».