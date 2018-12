Investigat Joan Gaspart per una suposada estafa a un príncep saudí

Segons l'acusació hauria amagat impagaments a la Seguretat Social de 15 MEUR

Actualitzada 17/12/2018 a les 12:31

L'empresari Joan Gaspart ha estat citat a declarar el divendres vinent a les deu del matí com a imputat per una suposada estafa i ocultació dels impagaments a la Seguretat Social per una querella presentada per el príncep saudí Turki Bin Nasser. Els fills de l'empresari, Juan i José Gaspart hauran de declarar el 14 de gener pel mateix motiu. L'acusació considera que va amagar impagaments a la Seguretat Social per valor de més de 15 MEUR a l'hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, i que va posar el Palau de Congressos com a garantia d'un préstec d'1,6 MEUR sense consentiment dels seus propietaris. Sol·liciten una fiança de 16.637.512 euros per assegurar la responsabilitat civil o l'embargament dels seus béns per valor de la mateixa quantitat.L'Audiència Provincial de Barcelona va admetre a tràmit el passat 9 d'octubre la querella criminal per estafa presentada per Barcelona Projects. El jutjat número 16 de Barcelona va incoar diligències prèvies però després va arxivar la querella. L'empresa del príncep saudí Turki Bin Nasser va presentar un recurs d'apel·lació contra l'arxiu que va ser acceptat per la secció setena de l'Audiència de Barcelona.Barcelona Projects és la propietària del Complex Reial, que inclou l'Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I i el Palau de Congressos de Catalunya, uns espais llogats i explotats per Husa, de Joan Gaspart. L'acusació indica que l'empresa Husa i Joan Gaspart, ´utilitzant el seu reconeixement social i empresarial, van malbaratar per complet el complex buscant el seu propi benefici» fins a portar-lo «a punt de la fallida total».Segons l'acusació, José Gaspart «aprofitant la seva situació» i en una «actuació desesperada per obtenir diners» hauria demanat un préstec amb garantia hipotecària a l'entitat Caixa Geral per un import d'1,6 MEUR oferint el Palau de Congressos de Catalunya com a garantia, sense coneixement dels propietaris, que són Barcelona Projects. El querellant explica que ha hagut de fer front a aquest import «per evitar l'execució hipotecària».