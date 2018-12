Demanen tres anys de presó a un metge per operar el genoll equivocat

La pacient, de 71 anys, havia de ser intervinguda per tal que li implantessin una pròtesi

Actualitzada 16/12/2018 a les 19:58

La Fiscalia d'Osca ha demanat la pena de 2 anys i nou mesos de presó per un traumatòleg, acusat d'un delicte d'imprudència greu, que va operar el genoll equivocat a una dona de 71 anys, segons informa el mitjà Heraldo de Aragón. A També s'inclou la inhabilitació durant 4 anys.Els fets van ocórrer l'any 2010 a la clínica Viamed Santiago. El 27 de novembre es va efectuar la intervenció quirúrgica, la pacient havia de rebre una pròtesi total al seu genoll dret, però el metge li va operar el genoll esquerre. La ferida va tardar 325 dies a curar-se, dels quals va romandre 25 ingressada.En concepte de responsabilitat civil la Fiscalia demana una indemnització de 7.891 euros per lesions i 76.721 euros per les seqüeles, ja que la pacient no pot ser intervinguda del genoll del qual equívocament va ser operada.La defensa, però, sol·licita l'absolució de l'acusat, ja que cinc anys després de la intervenció, el 2 d'octubre de 2015, la pacient va denunciar els fets. De fet, ja havia fet rehabilitació.